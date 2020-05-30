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توك شو

نبيلة عبيد تنعى الفنان حسن حسنى بكلمات مؤثرة| شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 08:44 م
الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد
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كـريـم الـخـطـيـب
نعت نجمة مصر الاولى الفنانة نبيلة عبيد الفنان الكبير حسن حسنى، الذى وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد خلال مداخلتها مع الإعلامي في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» : «نعزي انفسنا لاننا فقدنا فنان عظيم وكوميديان محترم وممثل كبير مثل الفنان حسن حسني ولكن نرضى بقضاء الله ونسال له الجنة والمغفرة».


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وعن أزمة كورونا أشارت الفنانة نبيلة عبيد إلى إنها كانت تصور المسلسل الاخير في لبنان ، والشعب اللبناني ملتزم التزاما شديدا بسبب أزمة فيروس كورونا وفي بعض الوقت كانت هناك تعليمات بتوقف التصوير.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى، مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.
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