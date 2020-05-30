كارتيرون يتسلم تقريرًا شاملاً من معاونيه

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريرا شاملا من معاونيه بالجهاز الفني، عن حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا عقب وضع كارتيرون برنامج تدريبي بدني للاعبي الفريق الأبيض وتم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك، حفاظًا على اللياقة البدنية والأوزان.

وحرص المدير الفني للزمالك علي إعداد برنامج تدريبي بدني جديد لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة للاعبين.

حيث يتضمن البرنامج تدريبات متنوعة ومنها الاستعانة بأدوات الجيمانزيوم والجري على الرمال أو في حدائق منازل الاعبين.

فيما وجه كارتيرون تحذيرًا شديد اللهجة للاعبي الفريق، لعدم الاخلال بالنظام التدريبي خلال الفترة الحالية لحين صدور القرار الأخير بحسم مصير الدوري المحلي والعودة إلى التدريبات الجماعية.