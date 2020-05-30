كارتيرون يتسلم تقريرًا شاملاً من معاونيه

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريرا شاملا من معاونيه بالجهاز الفني، عن
حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الماضية.
يأتي هذا عقب وضع كارتيرون برنامج تدريبي بدني للاعبي الفريق
الأبيض وتم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك، حفاظًا على اللياقة البدنية والأوزان.
وحرص المدير الفني للزمالك علي إعداد برنامج
تدريبي بدني جديد لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة للاعبين.
حيث يتضمن البرنامج تدريبات متنوعة ومنها الاستعانة بأدوات الجيمانزيوم
والجري على الرمال أو في حدائق منازل الاعبين.
فيما وجه كارتيرون تحذيرًا شديد اللهجة للاعبي
الفريق، لعدم الاخلال بالنظام التدريبي خلال الفترة الحالية لحين صدور القرار
الأخير بحسم مصير الدوري المحلي والعودة إلى التدريبات الجماعية.