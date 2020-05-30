كلموا ربكم.. خالد الجندي: لا تجعلوا علاقتكم بالله رمضانية

أوصى الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بتلاوة القرآن الكريم في كل وقت، قائلًا: "إوعى تكون علاقتك بالقرآن علاقة رمضانية فقط".









من أراد أن يكلم الله- سبحانه وتعالى- فعليه بالصلاة، فيما أن من أراد أن يكلمه الله عز وجل فعليه بتلاوة القرآن الكريم. وأوضح « الجندي » خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن









وأضاف: اوعى تحرم نفسك من فضل قراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أ ننا لا نستطيع أن نفي القرآن الكريم حقه، حيث أن المتعة في قراءة القرآن الكريم ليس لها حدود، حيث إننا إذا انشغلنا بالقرآن لحلت علينا بركات من السماء.









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ونوه الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة البرنامج اليوم السبت، إلى أن هناك عذابًا أو نعيمًا قبل دخول الجنة أو النار، ومن أنكروا عذاب القبر نظروا إلى المكان ولم ينظروا إلى الزمان.





ونبه إلى أن الميت ينتقل إلى عالم البرزخ حسب مجموعه وخواتيم العمل، كل إنسان يحشر على ما مات عليه، والثعبان الأقرع لمانعي الزكاة حديث صحيح، يقصد به البرزخ، كل الأحاديث التي ذكر فيها القبر، قصد بها البرزخ، أي حديث ورد وضع كلمة برزخ مكان كلمة القبر.







