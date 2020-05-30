كلموا ربكم.. خالد الجندي: لا تجعلوا علاقتكم بالله رمضانية

أوصى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بتلاوة القرآن الكريم في كل وقت، قائلًا: "إوعى تكون علاقتك بالقرآن علاقة رمضانية فقط".
وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن من أراد أن يكلم الله- سبحانه وتعالى- فعليه بالصلاة، فيما أن من أراد أن يكلمه الله عز وجل فعليه بتلاوة القرآن الكريم.
وأضاف: اوعى تحرم نفسك من فضل قراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى أننا لا نستطيع أن نفي القرآن الكريم حقه، حيث أن المتعة في قراءة القرآن الكريم ليس لها حدود، حيث إننا إذا انشغلنا بالقرآن لحلت علينا بركات من السماء.
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ونوه الشيخ خالد الجندي، خلال حلقة البرنامج اليوم السبت، إلى أن هناك عذابًا أو نعيمًا قبل دخول الجنة أو النار، ومن أنكروا عذاب القبر نظروا إلى المكان ولم ينظروا إلى الزمان.
ونبه إلى أن الميت ينتقل إلى عالم البرزخ حسب مجموعه وخواتيم العمل، كل إنسان يحشر على ما مات عليه، والثعبان الأقرع لمانعي الزكاة حديث صحيح، يقصد به البرزخ، كل الأحاديث التي ذكر فيها القبر، قصد بها البرزخ، أي حديث ورد وضع كلمة برزخ مكان كلمة القبر.
وكان "الجندي" قد نعى- في بداية حلقة اليوم السبت- الفنان الكبير حسن حسني، والذي توفي صباح اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا، بمستشفى دار الفؤاد، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى، وصرح نجله سمير ، بأن سبب الوفاة جاءت عقب جلطة في القلب، وأنه قضى معه يومين في المستشفى، وخضع لقسطرة ولكن لم تنجح في إنقاذه.