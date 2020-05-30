أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء.. الهند تسجل 7964 إصابة و265 وفاة بكورونا خلال ٢٤ ساعة

أعلنت الهند يوم السبت عن 7964 حالة اصابة بفيروس كورونا و 265 حالة وفاة جديدة مرتبطة بها ، حيث تعتبر هذه الارقام أسوأ ارتفاع يومي بالهند ، قبل يوم واحد من خروج البلاد من الاغلاق.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ستصدر الحكومة الفيدرالية مبادئ توجيهية جديدة في نهاية هذا الأسبوع ، حيث يتوقع تمديد عمليات الإغلاق في المناطق الأكثر تضررا من وباء كورونا.





وأفادت الصحيفة أن أكثر من 70 في المائة من حالات فيروس كورونا توجد في ولايات ماهاراشترا وجوجارات وتاميل نادو ونيودلهي وماديا براديش وراجستان.





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وحذر خبراء الأمراض من أن الهند قد لا تصل إلى ذروتها قبل يونيو القادم.





واوضحت الصحيفة أن الهند بدأت تخفيف إغلاقها في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعادت فتح المتاجر ، وصنعت واستأنفت كمية صغيرة من خطوط القطارات والرحلات الداخلية.