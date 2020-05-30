نهى أباظة تكتب: خليها مسافات .. ما بقتش مقامات

بمسافة يوم .. بمسافة شهر ... بمسافة ساعه من الساعات ..

بمسافة قعدة رجالة ...بمسافة رغي ما بين ستات ...

بمسافة ف القلب بين الدقات .. بمسافة حي بين الأموات ..

مايهمكش ..مايشدكش ...لو اخدت منها حاجه ...مابتلحقش تقول هات.......مابقتش مقامات ..

مابقتش مقامات .واتاري المقام مش ف المزيكا ..ولا نهاوند ولا صبا ولا سيكا ..

ولا ده عالي ولا ده واطي ..ولا ده صبي ..وده استاذ ميكانيكا .....

ولا بالوزن وناقصه كثافة...ده الكبير فيها مش بيخوف ...اللي يخوف حاجه مش متشافه..

مش متشافه غير ف الحكايات ...وخليها مسافات ...

بمسافه تاخد نفسك فيها ...حتنصاب ولا تعديها ..

طب هو انا فيروس ولا آفة ولا وباء ....ولا خروف مجرور مع صحابه بيقول ماء....ولا تكونش العين حسدتني .. ..وصابني الداء...

ده انا كنت لوحدي طابور ..دايسها وعايشها الدور...مفكر كله ملكي ..يعملي حساب شنبات.....دلوقتي مقضيها خدمه من غيرحتي سلامات ...خليها مسافات ....

والمسافة ياعيني طويلة.. ماتجبش آخرها الرجلين ..صايع ضايع محتار فيها ..كل يوم تطلعلك عين .....

بمسافه يرجعلي زماني .. واعمله بلوك ف ثواني ...امسح جزء من الل فات ...مش حتكبر ولا حتغر .. وحنسى معاه شويه خلافات.

مش حسبها زي الأول .. دي ف لحظة الدونيا بتتحول ..نرجع نتعلم من الاول ..ونستقوي عليها من تاني...

وخليها مسافات ...

واتاري الدرجة الاولي مابقتش قرايب ...واللي بندفعه ماطلعش ضرايب ...

والأزمة مش دايما فلوس .. ولا كره ونفسنة ونفوس ...

الأزمة ف مخ معكوس ....يتشك ب100 دبوس..

واتاري الدنيا دواره ...بتجيب غيره ف الأرض مفعوص ...

بتشيل فيها غلطة غيرك ..وحلم اتحول لكابوس...بتخاف تعرف اخبار تاني ..عشان مصيرك كده معروف..

وخليها مسافات ...

طب اتعايش ولا مفيش ...ما انا برضه عايز اعيش ..

خليك جامد ...بس حاسب تيجي تشوط .....تقلد غيرك...تمشي فيها بجهاز وريموت ...

ماهو مش لازم علطول شوكولاته.....ممكن تاكل يوم بسكوت ..

صراحة ماكنتش ماشي فيها مظبوط...

كانت ماشية بخط وعملت كروت ..وياعيني حتدفع برضه فاتورة ...و في الآخر يا تعيش ياتموت ..

وخليها مسافات ....مابقتش مقامات..