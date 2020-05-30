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محافظات

محكمة أسوان الإبتدائية تنفذ أعمال التطهير والتعقيم قبيل إستئناف العمل الاثنين القادم .. صور

السبت 30/مايو/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محكمة أسوان الإبتدائية تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) .

 قال المستشار خالد مصطفى حمد رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمأمورية الاستئناف العالى بمحكمة أسوان بأنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية قبل استئناف العمل يوم الاثنين القادم بمجمع محاكم أسوان لحماية أعضاء الهيئة القضائية والمتقاضين والعاملين بالمحكمة .

أوضح المستشار خالد حمد بأنه تم تحديد الأعداد المتواجدة بالمحكمة ومنع وجود أكثر من شخص لدى مكاتب الموظفين وكذلك إلزام جميع الموظفين والعاملين بارتداء الكمامة والالتزام بها على مدار يوم العمل .

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وتابع خالد حمد بأنه سيتم توقيع الجزاء فى حال مخالفة التعليمات، مع عمل تناوب بين الموظفين فى العمل كل ثلاثة أيام مع إجراء الفحص الحرارى وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير .

وأضاف رئيس المكتب الفنى والمتابعة بمأمورية الاستئناف العالى بمحكمة أسوان أنه تم مخاطبة الأمن لتوفير التأمين اللازم والحفاظ على النظام لتحقيق الإنضباط أثناء عملية الدخول .

وأكمل بأنه تم وضع ملصقات توعية وإرشادات للمترددين على مجمع المحاكم والتأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعى والحفاظ على المسافة الآمنة بين الموظفين والقضاة والمتقاضين .

محكمة أسوان الإبتدائية تنفذ أعمال التطهير والتعقيم قبيل إستئناف العمل الاثنين القادم .. صور
محكمة أسوان الإبتدائية تنفذ أعمال التطهير والتعقيم قبيل إستئناف العمل الاثنين القادم .. صور
محكمة أسوان الإبتدائية تنفذ أعمال التطهير والتعقيم قبيل إستئناف العمل الاثنين القادم .. صور
محكمة أسوان الإبتدائية تنفذ أعمال التطهير والتعقيم قبيل إستئناف العمل الاثنين القادم .. صور
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