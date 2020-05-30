هند صبري تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل عام وأنت صديقتي وابنتي وجدة بناتي

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد ميلاد والدتها، من خلال نشر صورة تجمعتهما، وذلك عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".
وعلقت هند صبري علي الصورة : "كل عام وأنتي والدتي وصديقتي وابنتي وجدة بناتي، الله يحفظك ويطول في عمرك".
وكانت شبكة " Netflix " قد اختارت هند صبري أبريل الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.