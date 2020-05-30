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فن

هند صبري تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل عام وأنت صديقتي وابنتي وجدة بناتي

السبت 30/مايو/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
احتفلت الفنانة التونسية هند صبري بعيد ميلاد والدتها، من خلال نشر صورة تجمعتهما، وذلك عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وعلقت هند صبري علي الصورة : "كل عام وأنتي والدتي وصديقتي وابنتي وجدة بناتي، الله يحفظك ويطول في عمرك".‏

وكانت شبكة "‎ Netflix  " ‎قد اختارت هند صبري أبريل الماضي ضمن ٥٥ نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ضمن مشروع "لأنّها ‏شاهدت"، وتشمل القصص التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمالًا استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل من صوفيا لورين، ‏وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي‎.‎


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