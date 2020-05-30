ارتكبا جريمة بأسيوط | حبس متهمين بإطلاق الرصاص على فرديّ شرطة فى الموسكي

اقراء ايضا| مجلس الدولة يقر بأحقية القضاة المنتدبين بسيناء في صرف حافز جذب عمالة





وامرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة للوقوف على ملابساتها، والاستعلام عن الحالة الصحية لفردى الشرطة للاستماع إلى اقوالهما حول الواقعة.





وأمرت النيابة بارسال فوارغ الاعيرة النارية المتحفظ عليها بمكان الواقعة لمضاهاتها باسلحة المتهمين والمستخرجة من جسم فردى الشرطة، الى مصلحة الطب الشرعي لاعداد تقرير مفصل عنها وفحصها.





وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة و عن الجريمة التى ارتكبها المتهمان بمسقط رأسهما باسيوط قبل هروبهما للقاهرة.





واستمعت النيابة لعدد من شهود العيان بمكان الواقعة، والذين أكدوا انهم فوجئوا بسماع صوت اعيرة نارية وتبين انه يخرج من احد المحال التجارية صوب عدد من افراد الشرطة اثناء دخولهم لفحص المحل تحت الانشاء ففوجئوا باطلاق النار صوبهم





كان فردا شرطة من قوة قسم شرطة الموسكى، أصيبا اليوم السبت، بأعيرة نارية، أثناء القبض على شقيقين هاربين من جريمة قتل بأسيوط.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد قدر رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، بأنه أثناء مرور قوة أمنية وردت إليها معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء، وباستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب.





وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وتبين أنهما تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير".. وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار)، "شقيق الأول" شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان.



