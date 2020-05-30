AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية وتخصيص أرقام للتواصل مع المشتبه بإصابتهم

السبت 30/مايو/2020 - 09:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية بتشكيل  لجان للعزل المنزلى بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة  برئاسة مدير الإدارة الصحية  وعضوية نائب رئيس المدينة  وعدد( 2) من  أخصائى إدارة  الطب الوقائى ، وسيتم الإعلان عن  اللجان بأرقام تليفونات على الصفحة الرسمية للمحافظة لتيسيرعملية التواصل مع المشتبه بإصابته 


 بحيث   تتولى اللجان الكشف وتشخيص الحالة منزليا وتحديد إمكانية إعطاء المريض علاج بالمنزل أو تحويله لأحد المستشفيات ، جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بحضور محمد موسى نائب المحافظ  ووكيل وزارة الصحة  وعميد كلية الطب ومدير المستشفى التعليمى  ومدير فرع التأمين الصحى  ووكيل مديرية الصحة ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ومدير مستشفى جراحات اليوم الواحد ومدير الطب الوقائى .

حيث تناول الإجتماع مناقشة عدد الأسرة المتاحة بالمستشفيات  العامة والمركزية  والتعليمى بنطاق المحافظة  وعدد  أسرة العناية  ونسب الإشغال ، وقد كلف المحافظ وكيل وزراة الصحة  بإعداد بيان  بعدد الأسرة  بكافة المستشفيات  بالمحافظة للوقوف على مدى نسبة الإشغال  والمتاح منها  وأيضًا أسرة العناية المركزة  المتاحة  وسيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة  لإعلام المواطنين بالأماكن المتاحة لإستقبال مرضى كورونا.

ومن جانبه أكد مدير عام  فرع التأمين الصحى عن الإنتهاء من تجهيز ( 50) سرير بمستشفى الهلال بشبين الكوم لإستقبال حالات الكورونا  وسيتم التنسيق مع جامعة  المنوفية  لنقل مرضى الأورام  من مستشفى الهلال لتلقى العلاج  بمعهد الكبد بشبين الكوم  بما يعزز عدد الأسرة والإستفادة منها في مواجهة أزمة كورونا، 

 كما  أكد مدير المستشفى التعليمى بشبين الكوم على أن المستشفى التعليمى تستمر في إستقبال مرضى الطوارىء على مدار ثلاثة أيام مضيفا إلى  توافر (52 ) سرير و( 10 ) أسرة عناية مركزة للمساهمة في أزمة كورونا.

وقد أشاد محافظ المنوفية بمبادرة مجموعة العربى في توفير ما يقرب من  (  160  ) سرير  لمواجهة كورونا  ، مناشدًا رجال الأعمال بأن يحذوا حذوهم  للوقو ف بجانب الدولة في هذه الأزمة ، مضيفًا بأن  هناك  عدد من رجال الأعمال بادورا  بتجهيز بعض المقرات ، وعليه كلف المحافظ  وكيل وزراة الصحة بإعداد بيان  يتضمن المنشأت الصحية  التى يمكن  تجهيزها من خلال  المشاركة المجتمعية للمساهمة في مواجهة أزمة كورونا.

كا قدم محافظ المنوفية الشكر  على مبادرة الدكتور محمود أبو قورة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية للتعاون في هذه الأزمة  ، مؤكدًا على أن الجميع يدًا واحدة للخروج من هذه المرحلة الراهنة ، كما تم التنسيق على أن مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل مرضى الطوارى على مدار الأسبوع بدلا من ثلاثة أيام فقط  لتقديم خدمة طبية جيدة  فضلًا عن إستقبال مرضى الأورام من  مستشفى الهلال لتلقى العلاج بمعهد الكبد بشبين الكوم .

وفى نهاية الإجتماع شدد محافظ المنوفية على إستمرار متابعة المخالطين ومخالطيهم  للحد من نقل العدوى بين المواطنين والتأكيد على الإلتزام بالإجراءا ت الوقائية والإحترازية ضمن قرارات مجلس الوزراء ، مناشدًا المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ المنوفية يزور مستشفى تلا لتفقد الاستعدادات لكورونا

تجهيز مركز اليونسكو لاستقبال الحالات البسيطة في المنوفية

أهل الكرم .. منايفة يتبرعون لمستشفيات العزل بمستلزمات طبية ومساعدات غذائية

محافظ المنوفية: توسيع دائرة المشتبه بإصابتهم.. ويشدد بسرعة إظهار نتائج التحاليل للحد من انتشار كورونا

محافـظ المنوفية: متابعات يومية للوقوف على آخر مستجدات مجابهة فيروس كورونا

أورمان المنوفية: وزعنا 40 طناً من اللحوم على الأسر الفقيرة

ترشيحاتنا

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

ثالث حالة فى البرلمان.. إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا

وزير الاتصالات يوضح أسباب عدم رد "105" بشأن حالات كورونا| فيديو

ساديو ماني: كلوب يتعامل مع محمد صلاح على أنه ليونيل ميسي

الحكومة: لا غرامة لمن يسير في الشارع بمفرده على عدم ارتداء الكمامة

أخبار الزمالك | شكوى ضد مرتضى منصور وحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد

بالكمامة أمام البحر .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة رياضية