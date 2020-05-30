خسرنا عملاق التمثيل.. بسكال مشعلاني تنعي حسن حسني

نعت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني الفنان حسن حسني، من خلال تغريدة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".





وقالت "مشعلانى"، من خلال تغريدتها: "#وداعًا_حسن_حسني، اليوم خسرنا عملاقًا من التمثيل، من أكثر الناس يلي كان يضحكني ويبكيني بنفس الوقت، رحمه الله، ونفسو تكون بالسما #حسن_حسني #باسكال_مشعلاني" .





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وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيّع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.





يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى، مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.