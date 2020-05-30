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محافظات

شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل إسنا...صور

السبت 30/مايو/2020 - 11:26 م
شفاء وخروج 10 حالات
شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل اسنا...صور
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شمس يونس

أعلنت مستشفى إسنا التخصصي بجنوب الأقصر برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود مديرة المستشفى اليوم السبت، شفاء وخروج ١٠ حالات من المصابين بفيروس  كورونا المستجد "كوفيد19" .

قالت " مديرة المستشفى في تصريحات صحفية : "انه تم تقديم التهنئة لجميع المرضى وتم توزيع الورد عليهم وعمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا بخروج حالات التعافي .

وأشارت مديرة المستشفى إلى أن جميع الحالات تعافت تماما بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية في نهاية فترة علاجهم.

واستقبل الناجون من الفيروس نبأ شفاهم وخروجهم من المستشفى بالفرح والسعادة وتقدموا بالشكر  والتقدير لأطباء وتمريض العزل الصحي بمستشفى إسنا التخصصي على تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي للمرضى.

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يذكر  أن مستشفى إسنا التخصصي تعد من أكثر مستشفيات العزل الصحي مسجلة أكبر عدد خروج نهائي من بين مستشفيات الجمهورية ، لتصدر أكبر مشهد إيجابي وتفاؤلي للمجتمع المصري خاصة والدولي عامة.

شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل إسنا...صور
شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل إسنا...صور
شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل إسنا...صور
شفاء وخروج 10 حالات من مستشفي عزل إسنا...صور
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