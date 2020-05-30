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محافظات

طلعوا زي الفل.. صحة الدقهلية: بعض مصابي كورونا يخرجون من العزل بعد 4 أيام..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:32 م
الدكتور سعد مكي وكيل
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
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همت الحسينى
اكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان البروتوكول الجديد للعلاج من كورونا يفرض على أى مواطن يشعر بأعراض كورونا ان يتوجه إلى المستشفيات المركزية والعامه والتابعه للأمانه المتخصصه والبالغ عددها 27 مستشفى. 

واضاف  خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمديريه الصحه اليوم ان المستشفيات هى " المنصورة " العام القديم " والمنصورة الدولى " العام الجديد " المنزلة المركزى وميت غمر المركزى ، مستشفى بنى عبيد والسنبلاوبن العام ونبروه المركزى وشربين المركزى ودكرنس العام ومنية النصر المركزى واجا المركزى وطلخا المركزى والجمالية المركزى وبلقاس المركزى والمقاطعه المركزى. 


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واضاف ان باقى المستشفيات جمصه المركزى وشبرا سندى المركزى وميت سلسيل المركزى ودماص المركزى وأتميدة المركزى وشبراهور المركزى " الكردى المركزى وصدر المنصورة وصدر بهوت وصدر دكرنس صدر المنزلة والمطرية المركزى.

وقال "مكى " ان الاعراض تشمل ضيق في التنفس أو ارتفاع في الحرارة أو جفاف في الحلق أو عدم وجود حاسة الشم وهنا يجب التوجه للاستقبال بأى من تلك المستشفيات وسيتم فحصه إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر وتطبيق تعريف الحالة  في إطار بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بالفيروس وتلبية احتياجات المرضى وتوفير لرعاية الصحية لهم".

وتابع " سلبيه العينات ترجع  الى الحاله نفسها فمناعة الشخص المصاب وقوتها تساعده على الشفاء بسرعه".

واضاف مكى:" هناك الكثير من المصابين ظهرت مسحتهم فى اليوم السابع وهناك فى اليوم الخامس، وهناك في الرابع وطلعوا زي الفل".
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