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فن

برنامج "صنع في البيت" يعرض "راب" لفيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر حساب قناة MBC1 بموقع "فيس بوك " فقرة من برنامج "صنع في البيت"، يعرض فيها المشترك محمد إبراهيم شوربجي موهبته الغنائية.

يقدم المشترك في الفقرة حوارا غنائيا متخيلا بأسلوب الراب بينه وبين فيروس كورونا، يوضح من خلاله خطورة الوباء، وكيف يمكن التخلص منه.

"صنع في البيت" برنامج جديد أطلقته مجموعة MBC، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويقدمه الفنان محمد هنيدي، والإعلامية أسيل عمران، والإعلامي هشام الهويش.

يعرض البرنامج على MBC1 و"MBC العراق"، من الخميس إلى الأحد، في تمام الساعة 07:00 مساء بتوقيت غرينتش، 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

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