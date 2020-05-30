ناكرة للجميل ومثيرة للشائعات.. مستشفى سوهاج التعليمي ينفي طرد طبيبة مصابة بكورونا

اوضحت إدارة مستشفى سوهاج التعليمي، في بيان لها اليوم، أنها لم تطرد طبيبة من داخل المستشفي مصابة بكورونا بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها.





وأفادت بأن الطبيبة لا تزال داخل المستشفي التعليمي ، على عكس ما تدعي من طردها، وأنها تتلقى كافة أوجه الرعاية الطبية ، ويتم صرف الوجبات لها بانتظام.





وجاء نص البيان الصادر من المستشفى، والمنشور عبر صفحته على "فيسبوك": " الطبيبة تعمل بمستشفى الهلال وكانت محجوزة بالمستشفى نتيجة اصابتها بفيروس كورونا المستجد وكانت حامل، وميعاد الولادة المقرر لها قد فات وتخلى عنها جميع زملاؤها بالمستشفي المحجوزة به وطبيبها المعالج وجميع أطباء المحافظة؛ مما دعاها الي التواصل مع نقابة الاطباء لاغاثتها".





وأضاف البيان:" وقد لجأت النقابة مشكورة لطرق جميع الأبواب والمستشفيات لنجدتها وطلبت منا المساعدة ونجدتها، وبالفعل لبت إدارة المستشفى التعليمي، نداء الواجب وراعت حقوق الزمالة وحقوق المريض وفضيلة نجدة الملهوف واستجابت لاستغاثتها واستغاثة النقابة الفرعية للاطباء بسوهاج، في أيام اجازة العيد من الساعة ٨ مساء وحتي ١٢ ونصف بعد منتصف الليل في توفير الفريق الطبي القائم على الولادة القيصرية".





وأكد البيان ان الجراحة المقررة للطبيبة، غير عادية ، وتشبه العمليات الانتحارية؛ اذا لم يتم التخطيط والتنفيذ الجيد لها ، نظرا لانها ايجابية العدوي بكورونا، وتم تجميع الفريق الطبي من بيوتهم وفي فترة الاجازة وبعد مواعيد الحظر، وابلغنا النقابة أننا جاهزون، لكنه تم الابلاغ بأنه تقرر لها موعد إجراء العملية في مستشفى الهلال، ولكن تم إلغاء الموعد.





واشار البيان ان إدارة المستشفى التعليمي لم تتردد لحظة واحدة في تجميع الفريق الطبي مرة أخرى الساعه ٩ صباحًا بحضور استشاري النساء والتوليد واطباء التخدير والاطفال وحكيمات العمليات ومدير المستشفى بنفسه كان متواجدا بالعمليات ورئيس فريق مكافحة العدوى وفريق مكافحة العدوى ايضا فكانت المستشفى في اهبة الاستعداد لاستقبالها لكي تتم المهمة بنجاح للحفاظ علي حياتها وحياة طفلتها والحفاظ علي الفريق الطبي من العدوي بالكورونا، وتم بفضل الله -تعالي- عمل اللازم وتنفيذ المهمة بكفاءة عالية.





وأكد البيان أنه تم الاتفاق على ان تضع الطبيبة مولودتها وتعود إلى المستشفى المحجوزه به سلفا، وهي الهلال ولكن بعد الولادة القيصرية فضلت البقاء بالمستشفى وتم النزول إلى رغبتها وإيداعها بقسم العزل للحالات الإيجابية بشروط وضوابط مكافحة العدوي لمنع انتشار المرض وعدم إصابة أحد.





وأوضح البيان أنه بعد تعافيها وتماثلها للشفاء بعد عملية الولادة القيصرية تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة والخاص بتقييم الحالة وتحويلها للعزل المنزلي بعد استقرار الحالة الصحية لاي شخص موجود بقسم العزل ولكنها رفضت الامتثال لهذا البروتوكول وتقدمت بشكوى إلى وزارة الصحة وجاء رد الوزارة بانه يجب تطبيق البروتوكول على جميع المصابين مما أثار حفيظة الطبيبة والتي قامت بدورها بإثارة الشائعات ونكران الجميل لمقدمي الخدمة بالمستشفى والذين أنقذوا حياتها وحياة طفلتها.





وأوضح البيان ان الطبيبة موجوده بالمستشفي وتتلقي العلاج في أوقاته المحددة طبقا للبروتوكول الوزاري كما هو ثابت في دفاتر الأحوال وبشهادة القائمين عليه لها ولغيرها علي خلاف ما تدعي من طردها، وإذا كان تم طرد الطبيبه فعلا من المستشفى كما تزعم؛ فما هو الدليل على تواجدها خارجه فهى تتلقى الان العلاج ويصرف لها وجبات تغذية.





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