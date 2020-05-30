حقارة .. عبد الرازق توفيق: الإخوان يشككون في إنجازات مصر

قال عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن عناصر الإخوان يصدرون المعلومات المفبركة كي يقوموا بــ التشكيك في إنجازات الدولة المصرية .
وأضاف عبد الرازق توفيق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية كفرت بالوطن والأخلاق .
وتابع عبد الرازق توفيق:" نتواصل مع المواطن المصري ونوضح الحقائق له ونوضح ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات ونكشف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية ".
واكمل عبد الرازق توفيق:" مصر أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل جيد جدا بإشادة من منظمة الصحة العالمية ومصر رصدت 100 مليار جنيه لازمة فيروس كورونا وتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة".
ولفت عبد الرازق توفيق:" على المواطن المصري ان يتعرف على حقارة جماعة الإخوان الإرهابية وتلك الجماعة لا تريد الخير لمصر وهي كاره لمصر وشعبها وتتامر ومجرد اداه في أيدي قوى اقليمية ودولية".