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حقارة .. عبد الرازق توفيق: الإخوان يشككون في إنجازات مصر

السبت 30/مايو/2020 - 11:48 م
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية
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هاني حسين
قال  عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية،  إن عناصر الإخوان يصدرون المعلومات المفبركة كي يقوموا  بــ التشكيك في إنجازات الدولة المصرية .

وأضاف  عبد الرازق توفيق  في  حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  جماعة الإخوان الإرهابية كفرت بالوطن والأخلاق .

وتابع  عبد الرازق توفيق:"  نتواصل مع المواطن المصري ونوضح الحقائق له ونوضح ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات ونكشف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية ".

واكمل عبد الرازق توفيق:"  مصر أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل جيد جدا بإشادة من منظمة الصحة العالمية ومصر رصدت 100 مليار جنيه لازمة فيروس كورونا وتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة".

ولفت عبد الرازق توفيق:"  على المواطن المصري ان يتعرف على حقارة جماعة الإخوان الإرهابية وتلك الجماعة لا تريد الخير لمصر وهي كاره لمصر وشعبها وتتامر ومجرد اداه في أيدي قوى اقليمية ودولية".
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