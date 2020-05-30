حقارة .. عبد الرازق توفيق: الإخوان يشككون في إنجازات مصر

قال عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن عناصر الإخوان يصدرون المعلومات المفبركة كي يقوموا بــ التشكيك في إنجازات الدولة المصرية .





وأضاف عبد الرازق توفيق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية كفرت بالوطن والأخلاق .





وتابع عبد الرازق توفيق:" نتواصل مع المواطن المصري ونوضح الحقائق له ونوضح ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات ونكشف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية ".





واكمل عبد الرازق توفيق:" مصر أدارت أزمة فيروس كورونا بشكل جيد جدا بإشادة من منظمة الصحة العالمية ومصر رصدت 100 مليار جنيه لازمة فيروس كورونا وتوفير منحة للعمالة غير المنتظمة".



