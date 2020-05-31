انقطاع مياه الشرب شكوى أهالى قرى أبو دياب بقنا

شكا المواطن عبد الرحمن خلف، مقيم بقرية أبو دياب مركز دشنا محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرر أهالى قرى أبو دياب غرب وشرق بسبب انقطاع مياه الشرب دون سبب أو إخطار مسبق.









ويقول فى رسالته: "رغم تقدمهم بعدة شكاوى بسبب عدم تمكن الأهالى من تدبير احتياجاتهم من المياه ولديهم أطفال وكبار سن فى ظل ارتفاع درجات الحرارة".









وناشد القارئ المسئولين سرعة العمل على إزالة أسباب الشكوى.









للتواصل مع القارئ: 01090364073









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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360



