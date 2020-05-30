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نشأت الديهي: خسرنا الرهان على وعي المواطن بأزمة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:08 م
نِشأت الديهي
نِشأت الديهي
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حمزة شعيب
 علق  الإعلامي نشأت الديهي، على زيادة إصابات فيروس كورونا، قائلا:" كنا نراهن على وعي المواطن وخسرنا الرهان، معقبًا: "المواطن خذلنا بتصرفات وسلوكيات مستفزة وجاي النهاردة مرعوب وخايف، ماحنا قولنا من الاول

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، عن الهجوم على الدولة بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر: "الضرب في الدولة جامد قوي".

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، منذ اللحظة الاولى لظهور فيروس كورونا، وهم يحذرون المواطنين من الاستهانة بفيروس كورونا.

وأذاع "الديهي"، عددا من التصريحات للرئيس السيسي، ورئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، تستعرض التأكيد على وعي المصريين لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد ان الإجراءات الوقائية هدفها الحفاظ على صحة المصريين.

كما عرض فيديوهات ببعض الممارسات الخاطئة للمواطنين في ظل أزمة كورونا، تمثلت في المظاهرات التي خرجت بالإسكندرية لمواجهة كورونا تحت هتافات "الله اكبر"، وزحام المواطنين في العتبة والأسواق لشراء ملابس العيد، معقبًا: "هو ده وعي المواطن؟!".
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