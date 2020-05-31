حماية الطفولة بأبشواى تطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن حالات الإضرار

أعلن، مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم عن استمرار العمل بالخط الساخن لتلقى الشكاوى خط نجدة الطفل 16000 وأن الخط الساخن مستمر فى عمله لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أستقبال البلاغات أيضًا من خلال الرسائل.





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وناشد رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بابشواى جموع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تفرضها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لضمان حماية أطفالنا بالإضافة إلى ضرورة إبعادهم عن أماكن التجمعات والزحمة والالتزام بالمنزل.





كما أهاب "مسعود" المواطنين باتباع ارشادات السلامة والآمان وأن اتباعها فى هذا التوقيت هو واجب وطنى لنتخطى سويا هذه الفترة بسلام.





الجدير بالذكر عن أعمال اللجنة الفرعية لحماية الطفولة، خلال الفترة الماضية حيث يتم التحرك فورا حال وصول بلاغ من خط نجدة الطفل أو إخطار بتحرير محضر احد أطرافه طفل جاني- مجني عليه وذلك للإطلاع والتنسيق وإبداء الرأي مع المستشار رئيس نيابة ابشواى طبقا للقانون.





وأيضا قامت اللجنة خلال شهر يناير وفبراير بالتحقيق وإبداء الرأي في أكثر من خمسة عشر محضر محرر احد أطرافه طفل، أختلفت المحاضر من اعتداء على أطفال بالضرب وعمل أطفال في مهام شاقة وتسرب من التعليم وخلافه، بالإضافة إلى محضر محرر لطفل بتهمة حيازة سلاح ناري وأخر بتهمة اغتصاب طفل وقتله.





وأكد رئيس المركز بأنه تم إبداء الرأي من اللجنة ووضع الأمر بتصرف النيابة العامة بابشواى للتوجيه باتخاذ اللازم قانونا، بمحاضر أرقامها الآتي ( 108-971-1111-631-4051-3130-3180-3130-4342-628-4492-822-4142 ) لسنة 2020 جنح أبشواى وجنايات أبشواى.





كما يهيب رئيس المركز بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات من شأنها الإضرار بالأطفال على الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل أو التواصل مع إدارة التنمية بمجلس مدينة ابشواى لجنة حماية الطفولة لسرعة التحرك واتخاذ اللازمة.



