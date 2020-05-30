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سيارات

كيفية التخلص من الأوساخ المدمرة لطلاء السيارة

السبت 30/مايو/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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اماني نوار
العناية بالسيارة وتنظيفها بشكل  مستمر هو من أهم العوامل التي تحافظ على جمال ورونق وطلاء السيارات لفترة طويلة كمان انها تحميها من التلف .

وفي هذا السياق شدد نادي السيارات الالماني على اهمية ترك الاتساخات على طلاء السيارة لفترة طويلة  كما اكدوا على ضرورة إزالة جميع الإتساخات الغير عادية مثل الفضلات الخاصة بالطيور والصمغ أو أي ترسبات أخرى .

كما نصح الخبراء باستخدام اسفنجة ناعمة مع بعض الماء عند غسل الأماكن الحساسة في السيارة وذلك مثل المصابيح الامامية والخلفية .


اما في حالة عدم قدرة الماء على إزالة الإتساخات من على الطلاء فيمكنك اللجوء للمواد المتخصصة في التنظيف والاسطح
كما أكد الخبراء الألمان أنه يفضل معالجة الطلاء بالشمع الصلب حتى يجعله أكثر مقاومة للاتساخات والتأثيرات والطقس .


ونصح الخبراء أيضا قائدي السيارات بغسيل السيارات يدويا وهو أفضل من الغسيل الآلي حتى يحصل على النظافة المطلوبة في سيارته حيث أن الغسيل الآلي لا يصل إلى بعض الاماكن في السيارة مثل الإطارات والشكمان .


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