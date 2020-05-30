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حوادث

بعد إرهابه وترويعه| فيديو جديد للطفل ذوى الهمم أثناء اللعب مع الكلب

السبت 30/مايو/2020 - 11:22 م
طفل ذى الهمم
طفل ذى الهمم
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدا للطفل عمر من ذوى الهمم صاحب فيديو الترويع بكلب والذى اثار تعاطف المواطنين معه ظهر اليوم الطفل وابن عمه الشاب الذى قام بترويعه وهو يلعب معه بواسطة الكلب.


وكانت الاجهزة الامنية فى القليوبية تمكنت من تحديد مكان الواقعة بنطاق قسم قليوب حيث جري تحديد المتورطين فى تصوير الفيديو وضبطهما.


وبسؤال والد الطفل أكد أن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو هما أبناء أخيه ولم يتهجموا على نجله بالكلب كما تم الترويج للواقعة في السوشيال ميديا، لكنهم كانوا يحاولون تخويفه فقط حتى يبتعد عن الكلاب.


وأوضح الأب أن نجله الظاهر في الفيديو يدعى على عمره 13 سنة ويحب اللعب مع الكلاب ونخاف عليه من هذه العادة لأنها تؤذيه وخاصة وأن المنطقة التي نقطن فيها مليئة بالكلاب الضالة في كل الشوارع هو لا يستوعب الأمور إلا بتجربتها، مشيرا إلى أن الفيديو تم تصويره على سطح منزلهم والهدف منه تخويفه حتى يتعلم البعد عن الكلاب حتى لا تؤذيه.


وأضاف أن الهاتف الذي كان يحمل الفيديو سرق قبل 3 أشهر وأن السارق هو من نشر الفيديو لكنه لم ينشر الفيديو كاملا، بل اقتطع هذا الجزء فقط لهذا غضب الناس لأنهم لم يشاهدوا المقطع المصور بالكامل والذى يوضح حقيقة أن ما حدث كان هزار وليس هجوم أو اعتداء على طفل بالكلب.


وأشار الأب إلى أن سبب تصوير الفيديو وما حدث معه في هذا المشهد إنه كان يلعب مع الكلاب على سطح المنزل ورفض النزول فقام أبناء عمى بتخويفه حتى يبتعد عن الكلاب وفى هذا الفيديو الكلب كان يخوفه فقط ولا يهاجمه كما أعتقد الناس.


واوضح أن نجله لديه مشكلة في النطق وأن أفراد الأسرة تتعامل معه عن طريق الإشارة وأنه بعد عرضه على عدد كبير من الأطباء أكدوا صعوبة قدرته على النطق، كما أن المدرسة لم تستطع تعليمه فخرج منها.

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