نشرة السوشيال.. نجوم الفن والإعلام ينعون حسن حسني.. صالح جمعة وكهربا في الساحل

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :أحمد فتحي بصحبة محمد صلاح والننى وكهربا وعمرو جمال.. شاهدمحمد فؤاد ينعى حسن حسني: قيمة فنية وإنسانية غالية علينا جميعاالله يرحمك يا أستاذى.. سليمان عيد ينعى حسن حسنيسلملى على الحبايب.. نجلاء بدر تنعى الفنان حسن حسنيأشرف بن شرقى يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه.. شاهدأصالة تنعي حسن حسني.. كان أبا لملايين لمّ يلتقوا به يوماليلى علوي تنعى حسن حسني: علمتنا المعنى الحقيقي للإبداعصالح جمعة يظهر صحبة كهربا في الساحل الشمالي.. شاهدعادل إمام يودع حسن حسنى بمشهد من فيلم بوبوس.. فيديوشاهد .. ماذا يفعل رونالدو في تدريبات يوفينتوس..فيديونيرمين الفقي تنعي حسن حسني: ربنا يرحمك ويحسن إليك يا أستاذ