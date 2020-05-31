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بين الناس

أهالى الإسكندرية يطالبون بسرعة استكمال كوبرى مشاة العوايد.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود عبد الحليم، والمقيم فى مدينة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من عدم اكتمال كوبرى مشاة القلعة بالإسكندرية أمام مجمع مدارس بالعوايد الحكومى الابتدائية ليصل إلى أبواب المدرسة وهو ما يعرض الأطفال لخطر عبور الطريق.
 
ويقول فى رسالته: كوبرى مشاة القلعة هدفه عدم عبور الطريق أمام السيارات إلا أن الكوبرى لم يكمل خطته للوصول إلى أبواب المدرسة وهو ما يعرض الأطفال لخطر عبور الطريق للمدارس خاصة وأن الطريق سريع.

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ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتس آب 01006735360

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