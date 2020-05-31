أهالى الإسكندرية يطالبون بسرعة استكمال كوبرى مشاة العوايد.. صور

شكا المواطن محمود عبد الحليم، والمقيم فى مدينة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، من عدم اكتمال كوبرى مشاة القلعة بالإسكندرية أمام مجمع مدارس بالعوايد الحكومى الابتدائية ليصل إلى أبواب المدرسة وهو ما يعرض الأطفال لخطر عبور الطريق.

ويقول فى رسالته: كوبرى مشاة القلعة هدفه عدم عبور الطريق أمام السيارات إلا أن الكوبرى لم يكمل خطته للوصول إلى أبواب المدرسة وهو ما يعرض الأطفال لخطر عبور الطريق للمدارس خاصة وأن الطريق سريع.





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