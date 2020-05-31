شكوى من تهالك أعمدة الإنارة في عزبة الشيخ بالبحيرة

شكا المواطن صبحى فاروق، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة فى عزبة الشيخ بقرية التوفيقية إيتاى البارود فى محافظة البحيرة.





وقال القارئ فى رسالته: إننا نعانى فى عزبة الشيخ بقرية التوفيقية من تهالك أعمدة الإنارة ممثلة فى تآكل قاعدتها ما ينذر بسقوطها لذلك نطالب تدخل الأجهزة بتغيير هذه الأعمدة حرصًا على حياة المارة وعدم تعرضهم لأى مخاطر" .





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