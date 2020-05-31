AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شكوى من تهالك أعمدة الإنارة في عزبة الشيخ بالبحيرة

الأحد 31/مايو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن صبحى فاروق، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة فى عزبة الشيخ بقرية التوفيقية إيتاى البارود فى محافظة البحيرة.

وقال القارئ فى رسالته: إننا نعانى فى عزبة الشيخ بقرية التوفيقية من تهالك أعمدة الإنارة ممثلة فى تآكل قاعدتها ما ينذر بسقوطها لذلك نطالب تدخل الأجهزة بتغيير هذه الأعمدة حرصًا على حياة المارة وعدم تعرضهم لأى مخاطر" .

 للتواصل مع القارئ / 01028083444

اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي عزبة التعاون في محافظة الإسماعيلية يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

أهالى عزبة السنطاوى فى المنوفية يستغيثون من عمود إنارة مائل ومعطل

أهالى مساكن حلمية الزيتون يشكون من أعمدة الإنارة وعدم الإضاءة

غيير أعمدة الإنارة المتهالكة.. مطلب أهالي عزبة التعاون بالإسماعيلية..صور

أهالى مركز المنشأة بسوهاج يشكون من تواجد عامود إنارة آيل للسقوط

ترشيحاتنا

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور

إصابة الإعلامية آية عبد الرحمن بفيروس كورونا .. شاهد

أخبار الرياضة.. مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته حول إصابة الخطيب بـ كورونا.. شوبير يحسم مصير سحب السوبر الأفريقي من الزمالك

العثور على جثة رجل بالقرب من سيارة محترقة في منيابوليس

بـ الأحضان.. مى عمر فى إطلالة جذابة مع زوجها داخل السيارة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتشار فيروس كورونا جعل الفئران أكثر عدوانية.. اعرف السبب

ما علاقة التدخين بكورونا والسيدات ؟ .. تفاصيل

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 حلول سحرية للتخلص منه فى دقائق