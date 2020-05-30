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نشأت الديهي: وزارة الصحة تتعرض لأضخم حملة شائعات وتشكيك في التاريخ

السبت 30/مايو/2020 - 11:36 م
نِشأت الديهي
نِشأت الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وزيرة الصحة قامت بجولة تفقدية بعدد من المستشفيات اليوم، مشيرا إلى أن هناك قوافل علاج متنقلة لنقل برتوكول علاج فيروس كورونا للحالات البسيطة والمخالطين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن كل ما عدا برتوكول علاج فيروس كورونا، من برتوكولات العلاج المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دجل غير طبي"، ومحاولات تهدف لـ"إشاعة جو من اللا يقين داخل المجتمع المصري".

وأشار إلى أن وزيرة الصحة ناشدت المتعافين من فيروس كورونا، بالتوجه إلى أقرب مكان تبرع بالدم؛ للتبرع بالبلازما، لعلاج المصابين بفيروس كورونا، والتي ثبتت فعاليتها في علاج 30 شخصا في مصر، مناشدًا كل من تعافوا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ أصحاب الحالات الخطرة.

وأكد "الديهي"، أن وزارة الصحة تتعرض لأضخم حملة شائعات في تاريخ المنظومة الصحية، ولمحاولات مستميتة ومكلفة ينفق عليها مليارات لإحداث حالة من الشك والتشكيك في المنظومة الصحية والطبية وإرباك المشهد الصحي في عموم مصر، مستنكرًا إصدار بيانات "مضروبة عبر الـ "فيس بوك" تحت شعار وزارة الصحة بالتحذير من برتوكول علاج وزارة الصحة، وأخر لبيان حول أعداد مبالغ فيها للإصابات.
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