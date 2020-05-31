بشرى سارة من عميد سياسة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، رسالة لطلاب الدراسات العليا، قائلا "الفترة من منتصف مارس الماضي وحتى إنتهاء الأزمة علي خير غير محسوبة من الفترة المحددة للانتهاء من الرسالة".





أقرأ أيضا :









وأضاف السعيد، في تصريح له، أن على الطلاب ألا يقلقون، فسيتم مد الفترات المحددة للمناقشة والتسجيل بما يوازي عدد الشهور من منتصف مارس وحتى تنتهي الأزمة لأي طالب منعته الظروف الحالية من استكمال متطلبات البرنامج.





أقرأ أيضا :



