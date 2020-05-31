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تعليم

بشرى سارة من عميد سياسة القاهرة لطلاب الدراسات العليا

الأحد 31/مايو/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة لطلاب الدراسات العليا، قائلا "الفترة من منتصف مارس الماضي وحتى إنتهاء الأزمة علي خير غير محسوبة من الفترة المحددة للانتهاء من الرسالة".

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وأضاف السعيد، في تصريح له، أن على الطلاب ألا يقلقون، فسيتم مد الفترات المحددة للمناقشة والتسجيل بما يوازي عدد الشهور من منتصف مارس وحتى تنتهي الأزمة لأي طالب منعته الظروف الحالية من استكمال متطلبات البرنامج.

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الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قد أعلن أن امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا ستكون من أول يوليو القادم، مع أخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
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