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بين الناس

خوفا من العدوى.. شكوى من انتشار القمامة بقرية زاوية بالبدرشين في الجيزة

الأحد 31/مايو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عماد عيد علام  المقيم بقرية زاوية دهشور إحدى القرى التابعة لمركز البدرشين في محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة  بقرية زاوية بسبب انتشار عربات "الكارو" الخاصة بنقل القمامة والنباشين الذين ينشرون الفوضى.
 
وقال القارئ: "نشكو نحن أهالى قرية زاوية من تراكم القمامة بانتشار النباشين القمامة"، مناشدا المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.

للتواصل مع الشاكي:
01155557687


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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