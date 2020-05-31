خوفا من العدوى.. شكوى من انتشار القمامة بقرية زاوية بالبدرشين في الجيزة

شكا المواطن عماد عيد علام المقيم بقرية زاوية دهشور إحدى القرى التابعة لمركز البدرشين في محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بقرية زاوية بسبب انتشار عربات "الكارو" الخاصة بنقل القمامة والنباشين الذين ينشرون الفوضى.

وقال القارئ: "نشكو نحن أهالى قرية زاوية من تراكم القمامة بانتشار النباشين القمامة"، مناشدا المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.





للتواصل مع الشاكي:

01155557687









اقرأ أيضا:













ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



