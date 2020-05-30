برلمانية تطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء لحل أزمة عجز المستشفيات

أعلن حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه مقترح برغبة بشأن هبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة

وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.

وكان ذلك بعد أن