برلمانية تطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء لحل أزمة عجز المستشفيات
السبت 30/مايو/2020 - 11:45 م
زياده بدل العدوى للأطباء
أبدت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تحفظا على المقترح البرلمانى الخاص بخفض التنسيق لكليات الطب لـ 90% فقط لمواجهة فيروس كورونا
وغيره من المخاطر التى تهدد صحة
المواطن.
وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن عملية التنسيق فى الكليات عرض وطلب والإقبال طبقا للأعداد وتنسيق كليات الطب ليست السبب فى نقص الأطباء فى المستشفيات، وتابعت قائلة:" مهما زودنا الأعداد الطلاب فى الكليات لن تحل أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات". وأشارت عضو مجلس النواب الى أن حل الازمة يكمن فى زيادة رواتب الأطباء وزيادة بدلات العدوى والبدلات الاخرى، مؤكدة أن عدد كبير من خريجي طب يخشى العدوى من الفيروسات وهو ما يجعله لا ينضم لصفوف الاطباء داخل المستشفيات المعالجة أما فى حالة زيادة بدلات العدوى وغيرها ستحل المشكلة.
وكان ذلك بعد أن أعلن حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه مقترح برغبة بشأن هبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.
وقال "عبد الحميد" لـ"صدى البلد" إن الفترة الحالية شهدت حاجة كبيرة لزيادة عدد الأطباء فى المستشفيات فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد
، لاسيماء الى وجود عجز كبير فى عدد الأطباء داخل المستشفيات قبل ظهور الفيروس اللعين.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الى ضرورة أن ينعقد المجلس الأعلى للجامعات للنظر فى قبول دفعة جديدة من الطلاب لكليات الطب من 90 % حتى يكون هناك جيش أبيض جديد قادر على مواجهة الفيروسات والقضاء عليها فى كل مكان بالجمهورية.