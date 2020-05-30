أحمد موسى ناعيا حسن حسني: أيقونة النجوم والفن.. فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، الفنان الكبير حسن حسني الذي وافته المنية أمس.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رحم الله الفنان حسن حسني، كان من المبدعين وكان ايقونة النجوم في الفن ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير حسن حسني، لأسرته وكل الوسط الفني ".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" فنانو العالم العربي نعوا حسن حسني بكلمات مؤثرة وتم تشييع جثمان حسن حسني صباح اليوم وشارك عدد من الفنانين في مراسم دفن حسن حسني ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نتيجة الإجراءات الاحترازية لم يتواجد عدد كبير من المودعين له، ولكن الوسط الفني تسوده حالة من الحزن".



