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أحمد موسى ناعيا حسن حسني: أيقونة النجوم والفن.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:57 م
حسن حسني
حسن حسني
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هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى،  الفنان الكبير حسن حسني الذي وافته المنية أمس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رحم الله الفنان حسن حسني، كان من المبدعين  وكان ايقونة النجوم في الفن ".
 
وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  خالص عزائي في وفاة الفنان الكبير حسن حسني، لأسرته وكل الوسط الفني".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى:" فنانو العالم العربي نعوا حسن حسني بكلمات مؤثرة وتم تشييع جثمان حسن حسني صباح اليوم وشارك عدد من الفنانين في مراسم دفن حسن حسني ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نتيجة الإجراءات الاحترازية لم يتواجد عدد كبير من المودعين له، ولكن الوسط الفني تسوده حالة من الحزن".

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