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تعليم

ألسن عين شمس تعلن عن بدء تقديم الالتماسات لـ نتيجة الترم الأول

الأحد 31/مايو/2020 - 09:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الالتماسات عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 بداية من السبت الموافق 30 مايو حتى يوم السبت الموافق 13 يونيو 2020.

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يتم تقديم الالتماسات من خلال اللينك التالي:


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- على الطالب ضرورة ملء النموذج كاملا.
علما بأن يتم سداد قيمة الالتماس عن المادة الواحدة (100ج) في بداية العام الدراسي 2020/2021 مع المصروفات الدراسية.

 كما أعلنت كلية الألسن عن الخريطة الزمنية لتقديم الأبحاث  على النحو التالي :
 البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية
- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.
- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية
- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.

ونوهت بضرورة الإلتزام بالمعايير العلمية والشكلية فى التكليفات وهي موجودة في ملف مرفق مع نموذج الإجابة.
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