ألسن عين شمس تعلن عن بدء تقديم الالتماسات لـ نتيجة الترم الأول

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يتم تقديم الالتماسات من خلال اللينك التالي:

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- على الطالب ضرورة ملء النموذج كاملا.

علما بأن يتم سداد قيمة الالتماس عن المادة الواحدة (100ج) في بداية العام الدراسي 2020/2021 مع المصروفات الدراسية.

كما أعلنت كلية الألسن عن الخريطة الزمنية لتقديم الأبحاث على النحو التالي :

البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية

- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.

- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية

- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.



