ألسن عين شمس تعلن عن بدء تقديم الالتماسات لـ نتيجة الترم الأول

أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الألسن جامعة عين شمس عن فتح باب تقديم الالتماسات عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 بداية من السبت الموافق 30 مايو حتى يوم السبت الموافق 13 يونيو 2020.
اقرأ أيضا:
يتم تقديم الالتماسات من خلال اللينك التالي:
اقرأ أيضا:
- على الطالب ضرورة ملء النموذج كاملا.
علما بأن يتم سداد قيمة الالتماس عن المادة الواحدة (100ج) في بداية العام الدراسي 2020/2021 مع المصروفات الدراسية.
كما أعلنت كلية الألسن عن الخريطة الزمنية لتقديم الأبحاث على النحو التالي :
البدء فى تسليم التكليفات المطلوبة من الطلاب بدءًا من ٣١ مايو القادم على منصة الكلية
- من ٣١ مايو حتى ١٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الاولى.
- من ٥ يونيو حتى ١٥ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثانية
- من ١٠- ٢٠ يونيو تسليم تكليفات الفرقة الثالثة.
ونوهت بضرورة الإلتزام بالمعايير العلمية والشكلية فى التكليفات وهي موجودة في ملف مرفق مع نموذج الإجابة.