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حوادث

الداخلية تواصل جهود تحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون

الأحد 31/مايو/2020 - 06:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - احمد مهدى

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد

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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

 

فيما أسفرت جهود وفروع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (844) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

 

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (2629) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات  فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (40) قضية متنوعة.

 

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضية "إختلاس مال عام".

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.


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