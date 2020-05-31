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رياضة

مؤيد العجان: فترة الإعداد غير كافية لعودة الدوري السوري.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 12:58 ص
مؤيد العجان لاعب
مؤيد العجان لاعب الزمالك السابق
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حسام الحارتي

قال مؤيد العجان لاعب الزمالك السابق والوحدة السوري الحالي إن جميع الأندية اتبعت  الإجراءات الاحترازية قبل استئناف الدوري السوري من جديد.


وأضاف مؤيد العجان في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس :" أن قرار عودة الدوري السوري من جديد جاء لصالح الكرة.


وتابع:"فترة الإعداد كانت شهر رمضان فقط وهي غير كافية ولكن عودة النشاط يساعد على الانسجام مجددا.


وأكد أن قرار استئناف الدوري السوري جاء عقب إلتزام كافة الأندية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا  .


واستؤنفت أمس الخميس، مسابقة الدوري  السوري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


وكان الاتحاد السوري، قد أعلن في شهر مارس الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


وأقيمت مباراة واحدة، حيث يلتقي الفتوة مع الوثبة، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السوري.

ومن المقرر ان تقام مباريات الدوري السوري، بدون حضور الجماهيرـ خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

ويحتل الوثبة وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري السوري برصيد 33 نقطة، خلف تشرين متصدر الترتيب بـ 33 نقطة، بينما يتواجد الفتوة في المركز الـ 11بـ 15 نقطة.
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