أخبار البرلمان| تفاصيل حالات مد سن التعاقد ومكافأة نهاية الخدمة.. ومعركة 3 نواب مع كورونا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 30 مايو: تعرف على حالات مد سن التعاقد ومكافأة نهاية الخدمة بالقانون الجديد300 ألف جنيه غرامة أجهزة فك الشفرات| اِعرف عقوبات قانون مكافحة جرائم الانترنتعزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدةالنائب هشام مجدي ينفي ثبوت إصابته بـ كورونا.. ويؤكد: أنتظر نتائج الفحوصاتنتيجة المسحة لم تظهر بعد .. النواب يكشف حقيقة إصابة النائب هشام مجدي بكوروناكورونا يهاجم 3 نواب .. شيرين فراج تنتصر على الفيروس .. ووطني والديب يخوضان المعركةثالث حالة فى البرلمان.. إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونابلاغ للنائب العام.. تحرك برلمانى ردا على تعذيب طفل من ذوى الإعاقة بكلب شرسبرلمانية تطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء لحل أزمة عجز المستشفيات