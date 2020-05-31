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أحمد بخيت يوضح سبب ندرة المسلسلات التاريخية مؤخرا

الأحد 31/مايو/2020 - 06:03 ص
أحمد بخيت
أحمد بخيت
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حمزة شعيب
قال الشاعر الكبير أحمد بخيت، إن رسالة الغفران لـ"أبي العلاء المعري" هي تعبير ونموذج للتأملية الكونية.

وأضاف خلال لقاء له في صالون "المساء مع قصواء" على شاشة قناة "TeN"، إن نبرة "الأنا" في الشعر العربي والعالمي كبيرة جدا لأن الشعر مونولوج شخصي، مشيرا إلى أن اللغة العامية المصرية مأخوذة من اللغة الفصحى.

وتابع الشاعر الكبير: "تاريخ الشعراء العرب يكاد يكون تاريخ الحضارة العربية"، وواصل بأن حالة من الجمود انتابت المسلسلات التاريخية، وأن إنتاج مسلسل تاريخي عن أحد شعراء العرب يحتاج جهدا مضنيا.

وتابع: "لا أستطيع التفرغ لكتابة عمل طويل، دون الحصول على ضمانات كافية لنجاحه".
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