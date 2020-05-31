التعليم تتيح للمديريات مد مهلة تسليم الأبحاث بالمدارس الفنية لمدة أقصاها أسبوع

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الوزارة سوف ترسل خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، يؤكد أنه مسموح بمد فترة استلام البحوث التطبيقية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني ، بحد أقصى اسبوع واحد حسب ظروف كل محافظة.

وكان من المفترض ، أن تنتهي رسميا مهلة تسليم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني ورقيا وإلكترونيا يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020 .

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:

1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالإحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

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3- فى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب في إنجاز بحث واحد: على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعًا بالكمبيوتر ولا نسخة مصورة وبنفس الكيفية كما سبق إيضاحه أعلاه.

4- التأكد من كتابة الطالب لبياناته والرقم التعريفي (كود الطالب) على البحث التطبيقي وفقًا لصفحة غلاف البحث التي تم إعلانها مسبقًا من قبل قطاع التعليم الفنى مع وضع علامة ( √) أمام اسم الطالب مقدم البحث فى حالة اشتراكه مع مجموعة من زملائه.

كما حددت الوزارة معايير تقييم البحث التطبيقي التى تم إعلانها، وهي:

1- صفحة الغلاف وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفنى.

2- عنوان البحث: يجب أن يقترح الطالب عنوان مناسب للبحث التطبيقى إن لم يكن له عنوان.

3- مقدمة: تشمل أهمية وملخص للبحث.

4- العناصر الرئيسية للبحث.

5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى الذى يمكن أن يشمل أيضًا (وفقًا لطبيعته): " خطوات إجراء البحث- القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج- رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث- رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد وكتابة مقياس الرسم".

6- حل التمارين الموجودة بالبحث.