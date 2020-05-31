هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟".
رد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء، إنه يجوز صلاة الاستخارة عن الغير كأن تستخير الأم عن ابنتها، منوهة بأن الاستخارة هي طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى، بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة.
حكم صلاة الاستخارة
وأوضحت الدار في فتوى لها، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة الاستخارة عن الغير؟»، أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الاستخارة سنة، مشيرة إلى أنه يجوز النيابة في صلاة الاستخارة، فقد تكلم المالكية في ذلك الأمر، واختاروا الجواز، فقد قال النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 35): «كَمَا يَظْهَرُ جَوَازُ الِاسْتِخَارَةِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ».
وتابعت: جاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ].
دعاء صلاة الاستخارة يلجأ المسلم لـ صلاة الاستخارة عندما تُعرض له في الحياة أمورًا يحتار فيها، ويريد الأفضل والبصيرة فيها، كالسفر، أو الزواج، أو الإقدام على وظيفة، أو شراء منزل أو سيارة، وغير ذلك من الأمور، فيدعو الله تعالى، ويتضرّع إليه، ويسأله أن يختار له الخير.
بعد صلاة الاستخارة.. كيف تعرف ما اختاره الله لك؟
كد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، أن إخلاص النية لله أمر ضروري لتحديد مدى اختيار الله لك هذا الأمر من عدمه وهو ما يتضح بشكل كبير بعد أداء صلاة الاستخارة ، ناصحا الشخص الذي يستخير الله بعدم الاستخارة وقلبك يميل الى شيء معين وأنك موكل الأمر كله لله عز وجل.
وأضاف عاشور في فيديو مسجل له ، قائلا: ان صلاة الاستخارة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر:" إذا هم أحدكم بشيء فيؤدي ركعتين من غير الفريضة " أي أنه لا يجوز إقران ركعتي الاستخارة مع صلاة الظهر مثلا او الفجر او أي صلاة مفروضة وإنما يجوز صلاة تحية المسجد بنية الاستخارة وتحية المسجد وكذلك ركعتي الضحى بنية الاستخارة وصلاة الضحى ، أي أنها تجوز مع السنن فقط . أو تصليها منفردة دون أقرانها بسنن.
وتابع: يفضل أن يكون دعاء الاستخارة في السجود كما أنه يجوز بعد التسليم من الصلاة مباشرة ويجب ان يكون بانكسار لله ولا يشترط فيه أن تقوله بنفس النص الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي نيتك وما تريد ، ويفضل قبل الدعاء الصلاة والسلام على سيدنا محمد فهي مفتاح قبول الدعاء عند الله وايضا بعد الانتهاء من الدعاء عليك بالصلاة على سيدنا النبي في ختام الدعاء ، لأن الله عز وجل يقبل الصلاة على النبي الأولى والثانية وجل ربنا أن لا يقبل ما بينهما من دعاء.
وأوضح عاشور: بعد الاستخارة إذا كان الأمر كتبه الله لك ستجد السهولة واليسر في كل خطوة تخطوها في الأمر سواء كان زواجا أو شراء سيارة او منزل او اي شيء تريده ، أما إذا كان الأمر غير مقدر لك ستجد العقبات والصعوبات أمامك لا يمكن حلها.
وأضاف عاشور في فيديو مسجل له ، قائلا: ان صلاة الاستخارة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر:" إذا هم أحدكم بشيء فيؤدي ركعتين من غير الفريضة " أي أنه لا يجوز إقران ركعتي الاستخارة مع صلاة الظهر مثلا او الفجر او أي صلاة مفروضة وإنما يجوز صلاة تحية المسجد بنية الاستخارة وتحية المسجد وكذلك ركعتي الضحى بنية الاستخارة وصلاة الضحى ، أي أنها تجوز مع السنن فقط . أو تصليها منفردة دون أقرانها بسنن.
وتابع: يفضل أن يكون دعاء الاستخارة في السجود كما أنه يجوز بعد التسليم من الصلاة مباشرة ويجب ان يكون بانكسار لله ولا يشترط فيه أن تقوله بنفس النص الذي ورد به عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي نيتك وما تريد ، ويفضل قبل الدعاء الصلاة والسلام على سيدنا محمد فهي مفتاح قبول الدعاء عند الله وايضا بعد الانتهاء من الدعاء عليك بالصلاة على سيدنا النبي في ختام الدعاء ، لأن الله عز وجل يقبل الصلاة على النبي الأولى والثانية وجل ربنا أن لا يقبل ما بينهما من دعاء.
وأوضح عاشور: بعد الاستخارة إذا كان الأمر كتبه الله لك ستجد السهولة واليسر في كل خطوة تخطوها في الأمر سواء كان زواجا أو شراء سيارة او منزل او اي شيء تريده ، أما إذا كان الأمر غير مقدر لك ستجد العقبات والصعوبات أمامك لا يمكن حلها.