أسامة إسماعيل: اللجنة الخماسية لا تدير الأمور بشكل احترافي

أكد أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام في اتحاد الكرة أن قرار عودة الدوري المصري أو إلغائه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في يد الحكومة المصرية، وفقا لـ مستجدات الأمور بشأن تطور الفيروس في مصر.
وأضاف أسامة إسماعيل في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن أزمة فيروس كورونا عالمية ومن الصعب أن يكون قرار عودة الدوري في يد اتحاد الكرة الحالي.
وتابع أن اللجنه الخماسية لا تدير الأمور بشكل احترافي بسبب ضغوط الجماهير والأندية.
وأكمل أنه ضد خروج أي من أعضاء اتحاد الكرة للإعلام وإطلاق التصريحات، مشددا على أن الأمر يجب أن يقتصر على رئيس الاتحاد والمدير التنفيذي.