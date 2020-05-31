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ثقافة

3 روايات رفضهم سلامة موسى لـ نجيب محفوظ.. كتاب أثروا في حياة أديب نوبل

الأحد 31/مايو/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
كشف الروائي الكبير نجيب محفوظ، عن الأدباء والكتاب الذين تأثر بهم، في حوار سابق له، أجري معه عام 1962، ونشر في كتاب "عشرة أدباء يتحدثون"، للكاتب فؤاد دواره الصادر عن مكتبة الأسرة بالهيئة العامة للكتاب عام 2012.

وقال الراحل نجيب محفوظ في الحوار، إنه كان يقرأ مختارات من مؤلفات كل أديب، لافتًا إلى أنه تأثر تأثيرًا مباشرًا بكل من القدماء شكسبير، ومن أدباء القرن التاسع عشر تولستوي، ودستويفسكي، وتشيكوف، والأدب الحديث بروست، وتوماس مان، وكافكا، وكذلك بعض الكتاب المسرحيين مثل: أونيل، وشو، وإبسن، وإسترندبرج، مؤكدًا على أن هؤلاء من أحببهم لدرجة العشق.

وأضاف أنه كان لسلامة موسى، أثر قوي في تفكيره، فقد وجهه إلى شيئين مهمين هما العلم والاشتراكية، لافتًا إلى أنه منذ أن دخلا مخه لم يخرج منه، موضحًا أنه كان الأديب الوحيد الذي قبل أن يقرأ روايته الأولى وهي مخطوطة.

وتابع: "قرأ لي 3 روايات وقال لي: إن عندي استعدادًا ولكن الروايات غير صالحة للنشر، ثم قرأ الرواية الرابعة وكانت عبث الأقدار وأعجبته ونشرها كاملة في المجلة الجديدة، كما قرأ أقاصيص كتبتها ونشر بعضها قبل الرواية".

وأشار إلى أن عباس العقاد خلق عنده قيما عزيزة أولهما قيمة الأدب  كفن سام لا وسيلة تكسب، وكان دائما يرتفع بالفن إلى مستوى الرسالات المقدسة، وثانيهما أهمية الحرية في الفكر وفي حياة الإنسان عمومًا، ثم نظرياته في الشعر التي جعلته يتذوق الشعر تذوقًا جديدًا.
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