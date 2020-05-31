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سيارات

عادات خاطئة تجنبها لتوفير 20 % من البنزين

الأحد 31/مايو/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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اماني نوار
هناك طرق كثيرة وخاطئة يقع فيها قائدو السيارات لو تجنبها سيقلل من استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 20 % ومن أكثر هذه الأخطاء .

1-    الانطلاق السريع من الثبات والأفضل أن تقود سيارتك بشكل بطئ .
2-    التسخين أو الإحماء فلاتحاول الاحماء لان التحمية تزيد من استهلاك البنزين والأفض هو إدارة محرك السيارة والانطلاق بها بشرط أن تبقى سائرا بسرعة خفيفة حوالي كيلو مترة وربما تتضاعف هذه المسافة .
3-    التدرج الهادئ لسرعة السيارة وذلك بعد الانتقال إلى السرعات القصوى مرحليا 3000 إلى 3500 
4-القيادة المتوترة واستخدام الفرامل بمثرة والأسلم في القيادة السلسلة الخالية من التسريع أو التسارع التي تتبعه استعمال الفرامل .
5-عدم محاولة التسابق أو الزحام فلاداعي للسعرة طالما أنك ترى أمامك من بعيد ازدحام شديد والسيارات شبه متوقفة 
6-يجب أن تتبع الشعارات التي قربت على الاندثار في التأني السلامة وفي العجلة الندامة والقيادة فن وذوق واخلاق ستجد النتجية عند إعادة مراجعة تكلفة وقود سياراتك 

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