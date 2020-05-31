صحفي من بكين: حياة ما قبل كورونا عادت إلى الصين.. فيديو

قال عامر تمام الكاتب الصحفي من بكين إن الصين اليوم وأمس سجلت صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا.





وأضاف عامر تمام خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن الإصابات التي تظهر في الصين تأتي من الخارج وتذهب مباشرة الى الحجر الصحي، ولا تعود على منازلها.





وأوضح عامر تمام، أن الحياة اليومية طبيعية في الصين بشكل كبير وجميع المواطنين عادوا لحياة ما قبل فيروس كورونا مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية التي وضعتها الدولة .









وتابع أن هناك أشخاصا في الأماكن العامة والكافيهات يقومون بقياس درجات الحرارة للمواطنين، بالاضافة إلى أن ارتداء الكمامات اصبح في الصين حرية شخصية .









واستطرد أن المدارس والكافيهات وصالات الجيم تعمل بشكل طبيعي في كل المدن الصينية والتزام المواطنين سر تخطي الصين أزمة كورونا والوصول الي صفر إصابات ووفيات.



