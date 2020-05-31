بعد رفض ميركل .. ترامب يعلن تأجيل قمة السبع ودعوة 4 دول أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تأجيل عقد قمة مجموعة الدول السبع المقررة في أواخر يونيو المقبل.





ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن ترامب قوله إنه سؤجل عقد القمة وسيقوم بدعوة بلدانا أخرى.





وقر ترامب تأجيل قم السبع إلى أواخر شهر سبتمبر المقبل.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إن ترامب يريد دعوة أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع.





وكانت الحكومة الألمانية أعلنت يوم السبت أن المستشارة أنجيلا ميركل رفضت المشاركة بقمة مجموعة "السبع الكبار" G7 التي اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراؤها بواشنطن نهاية يونيو.





وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يريد عقد قمة لمجموعة السبع الكبار على الرغم من وباء كورونا في ميعادها المحدد.











