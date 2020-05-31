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تعليم

إحالة طالب للتأديب .. قرارات جديدة بالأزهر تفاديا لمشكلات الاختبار الإلكتروني

الأحد 31/مايو/2020 - 05:52 ص
قرارات جديدة بالأزهر
قرارات جديدة بالأزهر
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محمد شحتة
أعلنت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع إيتاي البارود، عن وجود مشاركة كبيرة من الطلاب في الامتحانات الإلكترونية وتكرار كثير من الطلاب محاولات دخولهم على البوابة بعد إنهاء امتحاناتهم مما أحدث ضغطًا على البوابة في اليوم الأول.



وقررت إدارة الكلية تفاديا لمشكلات أول يوم، تقسيم اليوم بين طلاب الفرقة الأولى بشعبتيها، وبقية طلاب الفرقتين الثانية والثالثة بشعبتيها على النحو التالي:

1. يحق لطلاب الفرقة الأولى عامة وتاريخ دخول إحدى الفترتين، الأولى من 10 :12 أو الثانية من 4 : 6 م.

2. ويحق لطلاب الفرق الثانية والثالثة بشعبتيها عامة وتاريخ دخول إحدى الفترتين، الأولى من 1 : 3 م والثانية من 7: 9 م.

3. يحظر على أي طالب محاولة الدخول في غير الوقت المخصص له وإلا يلغى له امتحان المادة ويعد راسبًا فيها.

وأوضحت، أنه بداية من اليوم الأحد، سوف يعرف كل طالب قبل خروجه من الامتحان نتيجته (ناحج أو راسب) ومن حاول الدخول بعد ظهور نتيجة المادة له يلغى امتحانه ويعد راسبًا.

وذكرت أن الجداول التالية لم يحدث فيها أي تغيير سوى انها نصت على التقسيم الجديد للوقت.

وشددت على أن أي تطاول من أي طالب على صفحات الكلية يحول صاحبه لمجلس تأديب كما حدث اليوم مع الطالب / أسامة خالد الطالب بالفرقة الأولى.

كما سيتم تخصيص، جدول من يوم أو يومين لمن لم يحضر الامتحانات في الفرصة الأولى.
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