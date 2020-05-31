بعد شهرين من طرحها.. عود البطل تقترب من 100 مليون مشاهدة

واصلت أغنية "عود البطل " لمطربي حسن شاكوش وعمر كمال، تصدر موقع قناة "يوتيوب" الأكثر استماعًا بعد إعادة طرحها من جديد بعد حذف النسخة الأولى، وحققت الأغنية 98 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحها.









كان المهندس أحمد محمد السيد ، مدير حسابات أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي أكد أن مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية بعد طرح النسخة الأولي منها.









وأوضح أحمد محمد، لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه تم استعادة الفيديو، عن طريق أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والشرق الأوسط.



