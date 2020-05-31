AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد شهرين من طرحها.. عود البطل تقترب من 100 مليون مشاهدة

الأحد 31/مايو/2020 - 06:32 ص
عود البطل
عود البطل
Advertisements
محمد نحلة
واصلت أغنية "عود البطل" لمطربي حسن شاكوش وعمر كمال، تصدر موقع قناة "يوتيوب" الأكثر استماعًا بعد إعادة طرحها من جديد بعد حذف النسخة الأولى، وحققت الأغنية 98 مليون مشاهدة بعد شهرين من طرحها.


كان المهندس أحمد محمد السيد، مدير حسابات أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والعالم العربي أكد أن  مجموعة من المغنيين المدعين لملكية لحن أغنية عود البطل لـ حسن شاكوش وعمر كمال، هم من حذفوا فيديو الأغنية بعد طرح النسخة الأولي منها.


وأوضح  أحمد محمد، لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه تم استعادة الفيديو، عن طريق أكبر شركة لإدارة يوتيوب في مصر والشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد إثبات كذب ادعاء المبلغين، بعدم ملكية حسن شاكوش للحن الأغنية التي وصل عدد مشاهداتها إلى حوالي 8 ملايين في غضون يومين من نشرها عبر يوتيوب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ٣ أسابيع من طرحها.. عود البطل تتخطى ٤٧ مليون مشاهدة

بعد 4 أسابيع من طرحها.. عود البطل تتخطى 56 مليون مشاهدة

بعد شهر من طرحها.. عود البطل تتخطى ٦٥ مليون مشاهدة

بعد شهر من طرحها.. عود البطل تتخطى ٧١ مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

بكلمات رنانة .. مؤذن بركة الحاج يحذر الأهالي من كورونا.. فيديو

أخبار الفن .. حمدي المرغني: صحيت من النوم ‏فوجئت بدفن حسن حسني.. ووفاة عفاف شاكر شقيقة الراحلة شادية

ضاحى خلفان : الدفاع الأمريكية ترفع حالة التأهب فى بعض وحداتها العسكرية

منها تليف الكبد ومرض الكلى .. 9 أسباب لتقلصات العضلات

بسبب ظهورها على قناة الجزيرة .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون منى مينا

محمد فضل يكشف عن التشكيل الأمثل لمنتخب مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيوان مجهول يفترس حصان مواطن سعودي.. فيديو

لـ طفلك .. وصفات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة من ارتداء الكمامة

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو