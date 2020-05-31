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فن

عمرو عابد: تعاملت مع سميرة عبد العزيز في القمر آخر الدنيا كأنها أمي

الأحد 31/مايو/2020 - 06:02 ص
عمرو عابد
عمرو عابد
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محمد نحلة

عبر الفنان عمرو عابد عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز في مسلسل القمر اخر الدنيا.


وقال لـ"صدى البلد": تعاملت مع أستاذة سميرة كأنها والدتي،  بالفعل كل الممثلين وفريق العمل متعاونين والمخرج تامر حمزة يقدم عمله على اكمل وجه.


وتابع": وايضا المنتجة شيرين مجدي رغم ان المسلسل اول انتاج لها، ولكن اتوقع انها ستكون من المنتجين المهمين، وجميعنا بذلنا مجهود كبير ليخرج المسلسل في هذه الفترة القصيرة.


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ويجسد  عمرو عابد  شخصية "جلال" فى مسلسل "القمر أخر الدنيا" ، وهو الابن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة.


وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت (بشرى ) وأخ (مؤمن نور) وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدأوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر.


مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما.



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