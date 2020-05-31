أحمد مجدي: اخترنا اسم الغراب للفيلم الجديد لأنه الطائر الأكثر شؤما

كشف الفنان أحمد مجدي عن سبب تسمية فيلمه الجديد "الغراب" بهذا الاسم.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد"": اسم الغراب لأنه الطائر الأكثر شؤمًا عند أكثر الناس، وله روح الشخصية الأساسية في الفيلم.

ونشر أحمد مجدى صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.

وعلق أحمد مجدى على الصورة بقصيدة، جاءت كلماتها كالتالي:

"ينبض بسكون أبدي

بحراك متدفق لا نهائي.

أعود اليه أينما كنت

راضيا بقاهرة لا ترحم

وإن لن أنظر إليه لأيام

دائم الجوار

لا ينام

شاهد على الألم

شاهد على الوحدة

ثابت على العطاء

فائض بالحب

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أحمد مجدي لجمهوره بعد انتهاء فرصة تانية: ممتن جدًا

يذكر أن أحمد مجدى شارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ودياب، أيتن عامر، هبة مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ودارت أحداث العمل في إطار رومانسى اجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.