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رياضة

محمد عبد العاطي لـ صدى البلد: لم أوقع للزمالك وجميع الأخبار المنتشرة كذب

الأحد 31/مايو/2020 - 04:45 ص
محمد عبد العاطى لاعب
محمد عبد العاطى لاعب فريق وادى دجلة
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رشا حسين
نفى محمد عبد العاطى لاعب فريق وادى دجلة، توقيعه للزمالك، بعد انتشار أخبار تؤكد حصول الزمالك على توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات.

وقال عبد العاطى لموقع "صدى البلد": لم أوقع للزمالك وما يتردد من أخبار كذب وغير صحيح.

ودخل محمد اهتمامات فريق الزمالك منذ فترة، لرغبة المدير الفنى باتريس كارتيرون بتدعيم مركز وسط الملعب الذى تألق فيه اللاعب مع فريق وادى دجلة.


وانتشرت أنباء قوية فى الساعات الماضية بضم الزمالك لثلاث صفقات جديدة لتدعيم الفريق وكان من بين الأسماء التى ترددت بقوة لاعب وادى دجلة محمد عبد العاطى.


ويتمسك مسؤولو نادي وادي دجلة، بالحصول على 20 مليون جنيه، ولاعبي الفريق الأبيض عمر السعيد ومحمد عنتر، على سبيل البيع النهائي، وهو ما يرفضه مسؤولو الأبيض، ويرون أنه مبالغ فيه في ظل الأزمات التي تعاني منها الأندية حاليا، بسبب توقف النشاط الرياضي ومحاربة فيروس كورونا.
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