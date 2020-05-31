محمد عبد العاطي لـ صدى البلد: لم أوقع للزمالك وجميع الأخبار المنتشرة كذب

نفى محمد عبد العاطى لاعب فريق وادى دجلة، توقيعه للزمالك، بعد انتشار أخبار تؤكد حصول الزمالك على توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات.
وقال عبد العاطى لموقع "صدى البلد": لم أوقع للزمالك وما يتردد من أخبار كذب وغير صحيح.
ودخل محمد اهتمامات فريق الزمالك منذ فترة، لرغبة المدير الفنى باتريس كارتيرون بتدعيم مركز وسط الملعب الذى تألق فيه اللاعب مع فريق وادى دجلة.
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وانتشرت أنباء قوية فى الساعات الماضية بضم الزمالك لثلاث صفقات جديدة لتدعيم الفريق وكان من بين الأسماء التى ترددت بقوة لاعب وادى دجلة محمد عبد العاطى.
ويتمسك مسؤولو نادي وادي دجلة، بالحصول على 20 مليون جنيه، ولاعبي الفريق الأبيض عمر السعيد ومحمد عنتر، على سبيل البيع النهائي، وهو ما يرفضه مسؤولو الأبيض، ويرون أنه مبالغ فيه في ظل الأزمات التي تعاني منها الأندية حاليا، بسبب توقف النشاط الرياضي ومحاربة فيروس كورونا.