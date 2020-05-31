د. أحمد عبدالفتاح يكتب: رسالة للصيادلة رفقاء العطاء

يُروٌّج البعض إلى تقديم العلاج لمرضى كورونا في الصيدليات الخاصة.. ولكن.. إذا كانت هذه فكرة رائعة من وجهة نظر بعض السادة الأفاضل، إلا أنني كأحد أعضاء الفريق الطبي قد أختلف تمامًا ولي أسباب في ذلك:

أولًا: وزارة الصحة لها مقر تقريبًا في كل قرية أو حي وهو الوحدات الصحية أو المراكز الطبية ودورها الأساسي هو وقائي في المقام الأول ثم علاجي.. وبها أطباء وتمريض.. وتتم الرقابة عليهم من وزارة الصحة المصرية وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن صحة المصريين.. وهذا يُجيب عن السؤال الخاص بقرب توصيل العلاج إلى المريض.

ثانيًا: السادة الأفاضل رفقاء العطاء من الصيادلة في غنى تام عن إقحامهم في تشخيص وتقدير درجة خطورة الإصابة بـ الكورونا.. في حين أن هذه وظيفة الأطباء وليس الصيادلة.. وبذلك نُقلّل من فرصة التهوين والتهويل في تشخيص وتقدير درجة خطورة الحالة الصحية للمرضى.

ثالثًا: معظم الصيدليات للأسف الشديد قد لا يتوفر بها الصيدلي طيلة الوقت.. وبالتالي نُعرّض صحة المصريين للخطر.

رابعًا: إذا أصبحت الإصابات في يد الصيدلي الخاص، فقد يكون هناك بعض المجاملات والمُحاباة لبعض الحالات على حساب الأخرين.. وفي هذه الحالة قد يلجأ البعض إلى عمل سوق سوداء مُوازية وندخل في متاهة العرض والطلب الكاذبين.

خامسًا: قد تجعل بعض المرضى يستخفون أكثر بالمرض ويتجوّلون في الشوارع والتجمعات السكانية العالية وهنا تتفاقم المشكلة.. لكن حينما تصبح الأمور إلى حد ما مُراقبة قد تكون الأمور أكثر انضباطًا.