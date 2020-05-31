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ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: صحة مصر.. تطبيق جديد لمواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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نتفق جميعا أن الدولة المصرية تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على صحة وحياة المواطنين واحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا من جميع النواحى الصحية والاقتصادية والاجتماعية.


والحقيقة أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة وفى إطار إدارتها لأزمة فيروس كورونا، أطلقت مؤخرا برنامج "صحة مصر" الإلكترونى الذى يمثل خطوة مهمة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات مهمة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع، هذا إلى جانب اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلى من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة مع توفير سبل الحماية الشخصية لمسئولى توصيل الأدوية، وهى خطوة سوف تسهم بكل تأكيد فى تخفيف الضغط على المستشفيات لمصلحة رعاية الحالات الحرجة.


واليوم انطلقت مرحلة جديدة من مراحل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد بمزيد من الإجراءات، والتى تلزم جميع المواطنين بارتداء الكمامة الواقية فى الأسواق والمنشآت الحكومية والعامة البنوك خلال استخدام وسائل النقل الجماعى، حيث بات من الواقعى الآن أن تتحول الكمامة إلى صديق دائم لكل مواطن وأن يصبح ارتداؤها ثقافة عامة لدى الجميع بعد أن ثبت جدواها وأهميتها فى الحد من انتشار فيروس كورونا وسوف يتم تطبيق تلك الإجراءات بكل حسم وحزم.


ولا شك أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تضامن وتكاتف الجميع لعبور هذه المحنة بسلام، والمحافظة على ما تم تحقيقه من نجاحات فى مختلف المجالات والاستمرار فى تنفيذ الخطط المستدامة والشاملة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى فى ظل الظروف الراهنة.


وأخيرا، يبقى التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والوقائية ووعيه بضرورة التباعد الاجتماعى هو الأساس، فكلما التزم المواطن، كلما قصر الطريق لانتهاء الوباء، فحتما سينتهى وتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.
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