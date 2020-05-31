كلمات حزينة.. رسالة من قسم العناية المركزية بمستشفى العزل للمصريين.. فيديو

أصابت جائحة فيروس كورونا الكثير من بلدان العالم مخلفة آلاف الوفيات وملايين الإصابات حول العالم، والى الآن لم يتم الوصول إلى علاج من الفيروس.





سيظل الأطباء هم الجيش الأبيض وبطل هذه القصة لما يعانونه من أجل إنقاذ المصابين .. ونشرت وزارة الصحة المصرية رسالة أحد الأطباء من داخل مستشفى العزل.





قال الطبيب بمستشفى العزل: " نحن خط الدفاع الأول من قبل فيروس كورونا نحن المسئولون عن إنقاذ أرواح البشر وكل ما يهدد حياة البنى آدم أو عضو من أعضائه".





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وتابع: "نحن نتدخل فى الوقت المناسب وابسط ما يرضينا فنشعر بالسعادة عند سماع دعوة من أحد المرضى فنكون سبب من بعد ربنا فى إنقاذ حياته".





واضاف: " نحن فريق متكامل من أطباء و ممرضين و مرضى نحاول التخفيف عن بعض، مؤكدا أن أكثر ما أثر فيه هو إصابة زميل له فى المستشفى كان يعالج حالات كورونا، حيث إن الشهر الماضى تمت اصابته بالفيروس وهو الآن يساهم فى علاجه مع أحد الأطباء".





وانهى كلامه بكل حزن قائلا :" فالموضوع محزن عند الشعور بان اقرب الناس ليك معرض للإصابة، وأنت تظن انها بعيدة عنه نحن دائما فى ظهر الشعب المصرى وهذه مهمتنا".







