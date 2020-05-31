انقلبت به السيارة .. إصابة عميد اللغة العربية بأزهر أسيوط في حادث سير

تعرض الدكتور صلاح مناع، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، لحادث بسيارته مما أدى إلى انقلابها، وإصابته بجروح في ذراعه.
وعلى الفور، تم نقل عميد الكلية، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للكلية على فيس بوك، إلى مستشفى دار العظام؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
وأعلن الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب بدء الجامعة تنفيذ الاختبارات الإلكترونية بعدد من الكليات والتي من بينها كليتا الطب والصيدلة بنات القاهرة.
وأدت الطالبات الاختبارات الإلكترونية في مقررين دراسيين بكلية الصيدلة بنات ومقرر دراسي بكلية طب البنات بالقاهرة ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي.
وأوضح عامر - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن نسبة حضور الطالبات في الاختبارات الإلكترونية التي عقدت اليوم في المقررات الدراسية بلغت 100 % وتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة.
ومن جانب آخر بدأ طلاب الكليات تسليم الأبحاث عبر البريد الإلكتروني المخصص من كل كلية.