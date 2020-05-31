انقلبت به السيارة .. إصابة عميد اللغة العربية بأزهر أسيوط في حادث سير

وأوضح عامر - وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن نسبة حضور الطالبات في الاختبارات الإلكترونية التي عقدت اليوم في المقررات الدراسية بلغت 100 % وتم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة.



