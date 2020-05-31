مركز إبداع الإسكندرية: بنية الزمن في العمل الأدبي عموده الفقري

نظم مركز الحرية للابداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، أمس السبت، محاضرة بعنوان "بنية الزمن في السرد" ضمن فعاليات مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الإبداعية (أكوا)، من خلال البث المباشر عبر قناة المركز على يوتيوب، وذلك في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك".





وقالت الكاتبة دكتورة نجلاء نصير إن بنية الزمن في العمل الأدبي هي عموده الفقري، حيث لا يمكن تخيل وجود أشخاص أو أحداث محورية تتحرك دون زمن، لافتة إلى أنه لابد من دراسة بنية الزمن من بداية النص إلى نهايته دون اقتطاع جزء منه للوقوف إلى بؤرة النص.





وأضافت نصير أن إجادة توظيف الزمن الروائي في العمل تجعلنا نقف أمام الأديب وقفة جادة، خاصة حين يتنوع بين الزمن الطبيعي والزمن النفسي المتخيل، مشيرة إلى أن الرواية الحديثة أصبحت تأخذ المتلقى عبر الزمن والأحداث وتمنح الكاتب فرصة للتشويق والتلاعب بخيال المتلقى من خلال مفارقات الاسترجاع و الاستباق، بخلاف الرواية التقليدية التى تتناول زمن الماضي.



